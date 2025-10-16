До 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Reuters исследовало масштаб дроновых атак Украины

16 октября, 20:26
Поделиться:
Взрыв на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ, 2 августа, 2025 год (фото иллюстративное) (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Взрыв на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ, 2 августа, 2025 год (фото иллюстративное) (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Украина с начала августа нанесла не менее 58 ударов по энергетическим объектам России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, насосным станциям, хранилищам и экспортным терминалам, сообщает Reuters со ссылкой на данные британского Open Source Centre (OSC).

Беспилотники преодолевали до 2000 км в глубь российской территории, а август стал месяцем с наибольшим количеством атак с начала полномасштабного вторжения.

По подсчетам Reuters, удары дронов временно вывели из строя до 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей — это около 1,4 млн баррелей нефти в день.

Реклама

Инфографика: Reuters

В середине августа показатель составлял 17%, добавляют журналисты. Из-за этого внутренние цены на бензин в России выросли примерно на 10%, а на заправках фиксировались очереди. По данным аналитиков, удары по НПЗ заставили Россию увеличить экспорт сырой нефти, что меняет энергетическую логистику страны.

Несмотря на масштабность атак, в Киеве признают, что энергетическая промышленность РФ пока не находится под критической угрозой. По словам специалиста по нефти и газу Центра Карнеги Сергея Вакуленко, только повторные успешные удары могут надолго остановить работу российских НПЗ.

Высокопоставленный источник в украинском правительстве сообщил Reuters, что целью кампании является создание дефицита бензина и дизеля, чтобы усложнить наступательные операции России на фронте. Обычно атаки осуществляются группами из 20−30 дронов, которые несут взрывчатку и пикируют на цели, а перед ними иногда запускают «приманки», чтобы истощить ПВО.

В отдельных операциях масштаб был гораздо больше, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в одном из рейдов участвовало до 300 беспилотников. Больше всего ударов в августе пришлось на нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России: от Краснодарского края до Московской области и Ухты за Полярным кругом. Самая отдаленная цель — завод в Тюмени, почти в 2000 км от границы.

Читайте также:
Украинские удары по НПЗ нанесли больший ущерб России, чем санкции — Буданов

Военные аналитики отмечают, что атаки дронов не приводят к мгновенному обвалу российской энергосистемы, но создают постоянную нагрузку, которая со временем ослабляет способность Кремля финансировать войну.

«Это не молниеносный эффект, а стратегическое истощение. Россия вынуждена тратить ресурсы не только на фронт, но и на защиту тысяч километров трубопроводов и НПЗ», — объясняет аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне.

Инфографика: NV

Отдельные объекты подверглись нескольким атакам подряд — в частности Сызранский, Саратовский и Афипский НПЗ. Кроме того, Украина осуществила не менее 18 ударов по насосным станциям, в частности на нефтепроводе Дружба, ведущем в Венгрию и Словакию.

Читайте также:
«Кто бы мог подумать». Трамп заговорил о больших очередях за бензином в России

Также, по данным OSC, было шесть атак на экспортные терминалы в Черном и Балтийском морях с применением воздушных и морских дронов. Украина наращивает производство беспилотников, но их пока недостаточно, чтобы регулярно прорывать российскую ПВО, отмечает источник агентства. Россия, в свою очередь, улучшает перехват, поэтому меньше дронов достигают целей.

Reuters добавляет, что несмотря на тактические успехи, украинские удары по территории России остаются чувствительным вопросом для западных союзников. В дипломатических кругах ЕС и США продолжаются дискуссии, не могут ли такие атаки спровоцировать дальнейшую эскалацию со стороны Кремля.

Один из европейских чиновников, знакомый с консультациями по безопасности по Украине, сказал, что союзники «понимают необходимость давления на российскую военную машину, но опасаются шагов, которые Москва может использовать как повод для масштабного ответа».

Читайте также:
«Заставить почувствовать боль». Как США помогают Украине наносить удары по целям на территории РФ — FT

Украина планирует масштабно увеличить производство дронов в 2025 году — до 30 тысяч единиц. Если темпы сохранятся, «дроновая война» может стать новой фазой войны, где роль авиации постепенно заменят автономные системы, отмечает Reuters.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Российская агрессия НПЗ Война России против Украины удары по российским НПЗ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies