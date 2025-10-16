До 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Reuters исследовало масштаб дроновых атак Украины

Украина с начала августа нанесла не менее 58 ударов по энергетическим объектам России , в частности по нефтеперерабатывающим заводам, насосным станциям, хранилищам и экспортным терминалам, сообщает Reuters со ссылкой на данные британского Open Source Centre (OSC).

Беспилотники преодолевали до 2000 км в глубь российской территории, а август стал месяцем с наибольшим количеством атак с начала полномасштабного вторжения.

По подсчетам Reuters, удары дронов временно вывели из строя до 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей — это около 1,4 млн баррелей нефти в день.

Реклама

Инфографика: Reuters

В середине августа показатель составлял 17%, добавляют журналисты. Из-за этого внутренние цены на бензин в России выросли примерно на 10%, а на заправках фиксировались очереди. По данным аналитиков, удары по НПЗ заставили Россию увеличить экспорт сырой нефти, что меняет энергетическую логистику страны.

Несмотря на масштабность атак, в Киеве признают, что энергетическая промышленность РФ пока не находится под критической угрозой. По словам специалиста по нефти и газу Центра Карнеги Сергея Вакуленко, только повторные успешные удары могут надолго остановить работу российских НПЗ.

Высокопоставленный источник в украинском правительстве сообщил Reuters, что целью кампании является создание дефицита бензина и дизеля, чтобы усложнить наступательные операции России на фронте. Обычно атаки осуществляются группами из 20−30 дронов, которые несут взрывчатку и пикируют на цели, а перед ними иногда запускают «приманки», чтобы истощить ПВО.

В отдельных операциях масштаб был гораздо больше, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в одном из рейдов участвовало до 300 беспилотников. Больше всего ударов в августе пришлось на нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России: от Краснодарского края до Московской области и Ухты за Полярным кругом. Самая отдаленная цель — завод в Тюмени, почти в 2000 км от границы.

Военные аналитики отмечают, что атаки дронов не приводят к мгновенному обвалу российской энергосистемы, но создают постоянную нагрузку, которая со временем ослабляет способность Кремля финансировать войну.

«Это не молниеносный эффект, а стратегическое истощение. Россия вынуждена тратить ресурсы не только на фронт, но и на защиту тысяч километров трубопроводов и НПЗ», — объясняет аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне.

Инфографика: NV

Отдельные объекты подверглись нескольким атакам подряд — в частности Сызранский, Саратовский и Афипский НПЗ. Кроме того, Украина осуществила не менее 18 ударов по насосным станциям, в частности на нефтепроводе Дружба, ведущем в Венгрию и Словакию.

Также, по данным OSC, было шесть атак на экспортные терминалы в Черном и Балтийском морях с применением воздушных и морских дронов. Украина наращивает производство беспилотников, но их пока недостаточно, чтобы регулярно прорывать российскую ПВО, отмечает источник агентства. Россия, в свою очередь, улучшает перехват, поэтому меньше дронов достигают целей.

Reuters добавляет, что несмотря на тактические успехи, украинские удары по территории России остаются чувствительным вопросом для западных союзников. В дипломатических кругах ЕС и США продолжаются дискуссии, не могут ли такие атаки спровоцировать дальнейшую эскалацию со стороны Кремля.

Один из европейских чиновников, знакомый с консультациями по безопасности по Украине, сказал, что союзники «понимают необходимость давления на российскую военную машину, но опасаются шагов, которые Москва может использовать как повод для масштабного ответа».

Украина планирует масштабно увеличить производство дронов в 2025 году — до 30 тысяч единиц. Если темпы сохранятся, «дроновая война» может стать новой фазой войны, где роль авиации постепенно заменят автономные системы, отмечает Reuters.