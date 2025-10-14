Из-за украинских атак экспорт российских нефтепродуктов в сентябре сократился на 17% — Reuters

Взрыв на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ, 2 августа, 2025 год (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

В сентябре из-за атак беспилотников экспорт российских нефтепродуктов сократился на 17,1% по сравнению с августом и составил 7,58 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные отраслевых источников и расчеты Reuters .

По словам источников, перебои в работе ряда ключевых нефтеперерабатывающих заводов РФ привели к сокращению экспорта топлива и увеличению поставок сырой нефти.

В частности, в сентябре общий объем экспорта нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга сократился на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,36 млн тонн.

Экспорт топлива через российские порты Черного и Азовского морей в сентябре уменьшился на 23,2% по сравнению с августом и составил 2,52 млн тонн. Также снизился объем экспорта нефтепродуктов из портов Дальнего Востока России. Он упал на 1,5% по сравнению с августом (до 661 300 тонн).

В то же время экспорт нефтепродуктов из портов Мурманск и Архангельск в сентябре вырос на 1,8% до 30 200 тонн.

В частности, в августе и сентябре дроновым атакам подверглись НПЗ Киришинефтеоргсинтез, Волгоградский завод и группа нефтеперерабатывающих заводов Роснефть в Самаре.

Ранее 13 октября 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов сообщил, что за последние два месяца провел более 30 успешных операций против нефтяной инфраструктуры РФ.

4 октября Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны Украины поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ. Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.

В ночь на 6 октября украинские силы нанесли удар по Феодосийскому нефтяному перевалочному терминалу во временно оккупированном Россией Крыму.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в результате украинских атак на российские НПЗ переработка нефти в России уменьшена на 21%.