В Феодосии продолжается пожар на нефтяном терминале после повторного поражения дронами 13 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины в ночь на 13 октября повторно поразили Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии в Крыму, в результате чего повреждены 16 резервуаров с горючим. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в среду, 15 октября.

По данным военных, на территории предприятия продолжается масштабный пожар. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в поврежденных в результате удара резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Реклама

В Генштабе добавили, что нефтяной терминал в Феодосии привлечен к обеспечению российских войск горюче-смазочными материалами.

Также в ночь на 14 октября Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне в Крыму, пункт управления БпЛА в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области и склад боеприпасов в районе захваченной россиянами Макеевки в Донецкой области.

6 октября Генштаб ВСУ впервые подтвердил поражение мощностей АО Морской нефтяной терминал в Феодосии, начался пожар, который длился несколько дней подряд.