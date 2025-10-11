Дым в районе Башнафта-УНПЗ в российской Уфе, 11 октября 2025 года (Фото: Соцсети)

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А Службы безопасности Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Башнефть-УНПЗ в городе Уфа ( Республика Башкортостан РФ ), расположенном в 1400 километрах от Украины.

Об этом NV сообщил информированный источник в СБУ.

Предварительно, в результате удара дронами начался пожар в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На территории завода зафиксированы взрывы и задымление.

В СБУ подчеркнули, что Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами оккупационную армию.

Это уже третий дипстрайк СБУ в Башкортостане за последний месяц. 18 сентября дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие Газпром Нефтехим Салава. 24 сентября сообщалось, что дроны ЦСО А повторно атаковали этот завод, который является одним из крупнейших в России.