Дипстрайк за 1400 км: дроны СБУ поразили российский завод Башнефть-УНПЗ в Уфе — источники NV
Дым в районе Башнафта-УНПЗ в российской Уфе, 11 октября 2025 года (Фото: Соцсети)
Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А Службы безопасности Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Башнефть-УНПЗ в городе Уфа (Республика Башкортостан РФ), расположенном в 1400 километрах от Украины.
Об этом NV сообщил информированный источник в СБУ.
Предварительно, в результате удара дронами начался пожар в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На территории завода зафиксированы взрывы и задымление.
В СБУ подчеркнули, что Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами оккупационную армию.
Это уже третий дипстрайк СБУ в Башкортостане за последний месяц. 18 сентября дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие Газпром Нефтехим Салава. 24 сентября сообщалось, что дроны ЦСО А повторно атаковали этот завод, который является одним из крупнейших в России.