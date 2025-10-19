Пожар на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области РФ после атаки БпЛА 19 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

В Оренбурге и в Новокуйбышевске РФ в ночь на воскресенье, 19 октября, дроны атаковали газоперерабатывающий и нефтеперерабатывающий заводы , начались пожары.

Губернатор российской Оренбургской области Евгений Солнцев подтвердил удар по ГПЗ и «частичное» повреждение инфраструктуры. По его словам, в результате удара БпЛА началось возгорание одного из цехов Оренбургского газоперерабатывающего завода, на месте работают экстренные службы.

Также в Сети сообщается об ударе по Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области. Фиксируются попадания в предприятие, начался пожар, пишет Крымский ветер.

НПЗ в Новокуйбышевске выпускает топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей. Годовой объем переработки составляет 8,8 млн тонн нефти.

20 сентября дроны также поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Тогда был атакован и НПЗ в Саратове. На предприятиях были взрывы и пожары, сообщал Генштаб ВСУ.

16 октября в ВСУ подтвердили повторное поражение Саратовского НПЗ, который является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессора России.