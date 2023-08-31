Брянск снова атаковали беспилотники

31 августа, 21:37
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Дрон над Брянском (Фото:Скриншот видео ВЧК-ОГПУ / Telegram)

Дрон над Брянском (Фото:Скриншот видео ВЧК-ОГПУ / Telegram)

В четверг вечером, 31 августа, беспилотники снова атаковали российский город Брянск.

В сети начали появляться кадры с места происшествия. Видно, что в небе летают беспилотники.

Позже в министерстве обороны страны-агрессора заявили, что им якобы удалось сбить беспилотник летательного типа над Брянской областью. О других БПЛА они не сообщали.

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В российском Брянске вечером в среду, 30 августа, слышали взрывы. Страна-агрессор утверждает, что «сбила» два беспилотника.

Вечером 30 августа также стало известно о взрывах в Феодосии. СМИ сообщали о падении беспилотника, местная кремлевская марионетка Сергей Аксенов утверждал, что оккупанты «сбили крылатую ракету».

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В ночь на 30 августа страна-агрессор Россия подверглась крупнейшей атаке беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину. БПЛА атаковали как минимум шесть регионов РФ: Псков, а также Брянскую, Орловскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову минобороны страны-агрессора вообще не упомянуло.

В аэропорту Пскова были повреждены как минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76, а также, по данным СМИ, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). В Брянской области, по информации российских каналов, был «прилет» по заводу — производителю микроэлектроники.

По подсчетам BBC Verify, с начала 2023 года Россию и оккупированный Крым более 190 раз атаковали беспилотники.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Брянск Брянская область Война России против Украины

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