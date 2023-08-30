В Феодосии прогремело несколько взрывов. СМИ сообщают об атаке беспилотников 30 августа, 22:21 В Феодосии жители слышали вылеты российского ПВО и один взрыв на земле в районе Приморского (Фото:Крымский ветер/Telegram)

В Феодосии и поселке Приморский временно оккупированного Крыма прогремели несколько взрывов, а местные жители видели вспышки после них.

Об этом сообщают Суспільне со ссылкой на местных жителей и Telegram-канал Крымский ветер.

«В Феодосии беспилотник или его обломки попали в здание приблизительно в районе Керченского шоссе, начался пожар и на отдельных улицах отключился свет на короткое время», — пишет Крымский ветер.

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Также, по данным канала, в Феодосии жители слышали вылеты российского ПВО и один взрыв на земле в районе Приморского.

В соцсетях публикуют фото из Крыма, на котором виден предположительно пожар в Крыму.

Фото: Крымский ветер/Telegram

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о якобы работе ПВО над временно оккупированным полуостровом. По его словам, оккупанты якобы «сбили крылатую ракету».