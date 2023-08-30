Сможет ли Украина выдержать гонку вооружений с Россией в сегменте беспилотников — Притула

30 августа, 19:54
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Украинский военный с FPV-дроном во время учений в Запорожской области, 17 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинский военный с FPV-дроном во время учений в Запорожской области, 17 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинский волонтер и политик Сергей Притула в интервью Radio NV ответил на вопрос о том, сможет ли Украина выдержать гонку вооружений с Россией в сегменте беспилотников.

«Задача крайне трудная, но не нереальная», — сказал Притула в эфире Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=CE2Hc9--2LY

Волонтер рассказал, что его фонд сейчас «присматривается» к новым типам БПЛА-камикадзе украинского производства, которые могут преодолевать дистанцию от 200 километров и дальше и способны нести достаточную боевую часть для поражения важных целей на временно оккупированных территориях.

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«Когда мы в прошлом году делали сбор на месть, а после этого мы законтрактовали 142 БПЛА-камикадзе, они все были украинского производства. И поэтому мы сейчас обратили внимание на трех производителей. Интересные БПЛА. И я думаю, что вскоре мы будем объявлять сбор на них также. И я надеюсь, что мы сможем закупить большое количество», — сообщил он.

Притула также отметил, что некоторые компании в Украине начали производство отдельных деталей к FPV-дронов, хотя производить их полностью Украина еще не может.

По данным The Guardian, с начала года Украина осуществила свыше 190 атак беспилотниками по территории России и оккупированного Крыма.

30 августа в Сети появились новые спутниковые снимки с баржами в районе незаконно построенного российскими оккупантами Крымского моста, с помощью которых конструкцию, вероятно, хотят защитить от украинских морских дронов.

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В ночь на 30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

В целом, беспилотники атаковали шесть областей РФ. Кроме Псковской, это Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская и Московская. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову Минобороны РФ вообще не упомянуло.

Однако в Кремле заявили, что Путин знает о наиболее массированной атаке беспилотников на территорию России, в том числе и на аэродром в Псковской области.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Беспилотники БПЛА Война в Украине Российско-украинская война Дроны Сергей Притула Война России против Украины радио NV

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