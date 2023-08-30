Второй день подряд. В Брянске слышали взрывы, россияне утверждают, что «сбили» беспилотники 30 августа, 22:26 Взрыв в Брянске 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Подслушано Брянск / Telegram)

В российском Брянске вечером в среду, 30 августа, слышали взрывы, страна-агрессор утверждает, что «сбила» два беспилотника.

Telegram-канал Shot утверждает, что два взрыва с промежутком в несколько минут слышали в Советском районе Брянска, россияне заявили о пожаре в районе местного телецентра.

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Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался о том, что «силы ПВО» сбили «два беспилотника самолетного типа», по его версии, «разрушений нет».

Вечером 30 августа также стало известно о взрывах в Феодосии. СМИ сообщали о падении беспилотника, местная кремлевская марионетка Сергей Аксенов утверждал, что оккупанты «сбили крылатую ракету».

В ночь на 30 августа страна-агрессор Россия подверглась крупнейшей атаке беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину. БПЛА атаковали как минимум шесть регионов РФ: Псков, а также Брянскую, Орловскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области. Местные власти везде заявили об «отражении атак», об ударе по Пскову минобороны страны-агрессора вообще не упомянуло.

В аэропорту Пскова были повреждены как минимум четыре военно-транспортных самолета Ил-76, а также, по данным СМИ, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). В Брянской области, по информации российских каналов, был «прилет» по заводу — производителю микроэлектроники.



По подсчетам BBC Verify, с начала 2023 года Россию и оккупированный Крым более 190 раз атаковали беспилотники.