Осталось до 2,1 тысячи. Россия вывела почти весь военный контингент из Беларуси — Гаюн

8 сентября, 15:40
Поделиться:
Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что за период с июля по август 2023 года количество военного контингента страны-агрессора РФ в Беларуси сократилось до около 2,1 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении группы в пятницу, 8 сентября.

Представители Беларускі Гаюн заявляют, что были ликвидированы три полевых лагеря российских военных на полигонах Обуз-Лесновский, Лепельский и Осиповичский. Военные, которые находились в этих лагерях, вернулись в РФ и, по данным мониторинговой группы, «это не была ротация».

Видео дня

В Беларуски Гаюн добавляют, что сейчас российские военные продолжают находиться на таких военных объектах Беларуси:

  • Аэродром Мозырь и Зябровка — до 600 человек;
  • Радиотехнический узел Барановичи и 43-й узел связи Вилейка — до 1450 человек;
  • Военные, прибывшие на учения ОДКБ — минимум 100 человек.
Hajun_BY/Telegram
Фото: Hajun_BY/Telegram

Беларускі Гаюн констатирует, что по состоянию на первое сентября общая численность российских военных в Беларуси не превышает 2100 человек.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим диктатора Александра Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с белорусской территории российская армия наносила ракетные удары по украинским городам.

Читайте также:

Вагнеровцы покидают Беларусь после гибели Пригожина (Фото:wargonzo/Telegram) В Беларуси демонтировали уже более половины лагеря вагнеровцев — Беларуски Гаюн

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

22 июня спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что численность российских военных в Беларуси не превышает 1500 человек.

14 июля Демченко сообщил о полном выводе российского контингента из Беларуси в рамках ротации.

Читайте также:
Министр обороны Литвы заявил о «динамичном уменьшении» количества вагнеровцев в Беларуси

7 сентября представитель ГПСУ заявил, что РФ тоже вывела текущий личный состав контингента в Беларуси на ротационной основе.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Беларусь Российские военные Лагерь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X