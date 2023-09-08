В Беларуси демонтировали уже более половины лагеря вагнеровцев — Беларуски Гаюн 8 сентября, 14:56 Вагнеровцы покидают Беларусь после гибели Пригожина (Фото:wargonzo/Telegram)

В Беларуси продолжается демонтаж лагеря наемников ЧВК Вагнера под Осиповичами.

Как сообщает Беларуски Гаюн, на начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток, а на текущий момент разобрано уже больше 160 единиц, то есть более половины.

Мониторинговая группа напомнила, что с момента последних спутниковых снимков за 23 августа демонтировали еще более 60 палаток.

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На данный момент основной лагерь ЧВК Вагнера в Беларуси насчитывает около 130 палаток или 45% от изначального количества.

Отмечается, что лагерь могут демонтировать из-за того, что част наемников после гибели Евгения Пригожина вполне могла переселиться в казармы.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с их владельцем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что республика может разместить на своей территории около восьми тысяч российских наемников. А в ВСУ не исключили: вагнеровцев могут использовать на территории приграничных районов Польши и Литвы, чтобы усложнить предоставление оружия Украине.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как заявили в России, были, в частности, Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Через четыре дня их окончательно объявили мертвыми.

В то же время в Литве и Польше считают, что этот факт мало что меняет. Заместитель главы польского МВД Матей Вонсик заявил, что в Беларуси может быть около 3,5−5 тысяч вагнеровцев, а сообщения о том, что они якобы хотят покинуть страну, «не соответствуют действительности».