Министр обороны Литвы заявил о «динамичном уменьшении» количества вагнеровцев в Беларуси

6 сентября, 15:35
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Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что численность штата так называемой ЧВК Вагнера в Беларуси постепенно уменьшается.

Об этом сообщает LRT в среду, 6 сентября.

По словам министра, сейчас складывается совсем другая ситуация в Беларуси с «вагнеровцами», чем три недели назад.

«Я могу лишь отметить из открытых источников, что происходит динамичное уменьшение (количества „вагнеровцев“ — ред.)», — сказал Анушаускас.

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Глава Минобороны Литвы добавляет, что среди главных причин есть переезд в другие страны, «кто-то уходит в отпуск в РФ» и переход в другие ЧВК.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с их владельцем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

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В Госпогранслужбе Украины заявляли, что республика может разместить на своей территории около восьми тысяч российских наемников. А в ВСУ не исключили: вагнеровцев могут использовать на территории приграничных районов Польши и Литвы, чтобы усложнить предоставление оружия Украине.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет, на котором, как заявили в России, были, в частности, Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Через четыре дня их окончательно объявили мертвыми.

В то же время в Литве и Польше считают, что этот факт мало что меняет. Заместитель главы польского МВД Матей Вонсик заявил, что в Беларуси может быть около 3,5−5 тысяч вагнеровцев, а сообщения о том, что они якобы хотят покинуть страну, «не соответствуют действительности».

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5 сентября министерство обороны Латвии рассматривает возможность размещения противотанковых мин и других дополнительных препятствий для усиления безопасности границы из-за возможной угрозы со стороны Беларуси и России.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Литва Беларусь Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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