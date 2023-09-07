Россия вывела почти все подразделения из Беларуси — ГПСУ 7 сентября, 17:30 Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

По данным пограничной службы Украины, россияне вывели в рамках ротации почти все свои подразделения с территории Беларуси.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга.

«На данный момент Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, которые завершили подготовку. Зато новые подразделения туда заведены не были», — сообщил он.

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Демченко отметил, что страна-агрессор использует Беларусь как площадку для подготовки своих военных. По его данным, периодически в Беларусь находились российские военные в количестве 10−11 тысяч человек, но Россия сегодня не имеет группировки для осуществления нового вторжения с территории Беларуси.

Спикер подчеркнул, что на границе с Беларусью за последнее время пограничники не фиксировали каких-либо изменений.

Также, по его словам, укрепление границы продолжается, чтобы исключить случаи диверсий или дестабилизации ситуации.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что Россия полностью вывела войска из Беларуси. По его словам, часть военных страны-агрессора были переброшены на Купянское и Лиманское направления.