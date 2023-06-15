Есть серьезные подозрения, что Протасевич — агент спецслужб — белорусская журналистка 15 июня, 18:07 Роман Протасевич (Фото:belta.by)

Главный редактор белорусского издания Хартия'97 Наталья Радина в интервью Radio NV заявила о серьезных подозрениях относительно того, что бывший редактор белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич — агент спецслужб.

«Конкретно по Протасевичу очень много вопросов. Вообще очень много вопросов было по поводу того, как он появился в белорусской оппозиции, как он уехал в Польшу и как он возглавил Telegram-канал NEXTA. Нет времени в эфире для того, чтобы все это пересказывать, но в газете Наша ніва вышло очень неплохое расследование относительно того, кто такой Роман Протасевич. И есть серьезные подозрения, что это просто агент спецслужб. Вот и все. Поэтому его поведение после того, как он оказался в Беларуси, вполне укладывается в то, что произошло впоследствии», — заявилв Радина в эфире Radio NV.

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22 мая государственное белорусское агентство БЕЛТА опубликовало заявление Протасевича о том, что его помиловали.

3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в «организации массовых беспорядков, разжигании вражды, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти и публичном оскорблении диктатора Александра Лукашенко». Его приговорили к восьми годам колонии.

Его бывших коллег по телеграм-каналу NEXTA Степана Путило и Яна Рудыка заочно приговорили к 20 и 19 годам за решеткой соответственно.

В мае 2021 года Протасевича и его подругу Софию Сапегу сняли с самолета Ryanair, который направлялся из Греции в Литву. В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета.

Страны Запада рассматривают эту экстренную посадку самолета как захват борта режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко для задержания представителя оппозиции.

В мае 2022-го Сапегу приговорили к шести годам тюрьмы за «разжигание социальной вражды». В апреле 2023 года она согласилась на экстрадицию в Россию. 7 июня Лукашенко помиловал и ее.