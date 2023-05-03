В Беларуси экс-главреда Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии 3 мая, 12:46 Роман Протасевич (Фото:www.belta.by)

В среду, 3 мая, в Беларуси экс-главного редактора Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам лишения свободы, соответсвующее решение вынес Минский областной суд.

Об этом сообщает Белта.

Прокуратура запрашивала для Протасевича десять лет колонии усиленного режима.

Двух других фигурантов дела — основателя Nexta Степана Путило и экс-редактора канала Яна Рудика — заочно приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно.

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Подконтрольное режиму Лукашенко следствие заявило, что фигуранты дела с 2020 года, «исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем», публиковали в Telegram-каналах Nexta и Беларусь головного мозга «информационные материалы, имеющие деструктивные цели».

Следствие также считает, что обвиняемые призывали «протестно настроенных граждан совершать акты терроризма».

Протасевич является единственным фигурантом дела, которого задержали и судят очно.

В мае 2021 года Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу сняли с самолета Ryanair, который следовал из Греции в Литву.

В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета.

Страны Запада рассматривают эту экстренную посадку самолета как захват борта режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко ради задержания представителя оппозиции.