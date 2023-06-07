Лукашенко помиловал Софью Сапегу 7 июня, 18:19 Софья Сапега (Фото:belta)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал подругу журналиста Романа Протасевича — Софью Сапегу.

Об этом сообщает провластное издание БелТА.

Ее уже передали делегации Приморского края.

«По нашему обращению вчера Александр Григорьевич подписал указ о помиловании. Думаю, что такой шаг имеет и для тебя значение», — обратился к помилованной российский губернатор Олег Кожемяко.

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Сапега, которая два года находилась под арестом, якобы поблагодарила Лукашенко за то, что он ее помиловал.

«Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — приводят слова Сапеги пропагандисты.

6 мая 2022 года Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в Беларуси. После приговора Протасевич разошелся с ней и уже женат на другой. Сам Протасевич помилован 22 мая.

В мае 2021 года Сапегу и Романа Протасевича сняли с самолета Ryanair, который следовал из Греции в Литву.

В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета. Страны Запада рассматривают эту экстренную посадку самолета как захват борта режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко ради задержания представителя оппозиции.