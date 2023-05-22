В Беларуси помиловали экс-главреда Nexta Романа Протасевича, которого приговорили к восьми годам колонии 22 мая, 13:19 Роман Протасевич

В Беларуси помиловали экс-главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого 3 мая приговорили к восьми годам лишения свободы.

Об этом он сам сообщил журналистам в понедельник, 22 мая. Видео опубликовало госагентство Белта.



«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что меня помиловали. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал Протасевич.



Видео дня

3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в «организации массовых беспорядков, разжигании вражды, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата власти и публичном оскорблении диктатора Александра Лукашенко».

Его бывших коллег по телеграмм-каналу Nexta Степана Путило и Яна Рудыка заочно приговорили к 20 и 19 годам за решеткой соответственно.

В мае 2021 года Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу сняли с самолета Ryanair, который следовал из Греции в Литву. В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета.

Страны Запада рассматривают эту экстренную посадку самолета как захват борта режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко ради задержания представителя оппозиции.

В мае 2022-го Сапегу приговорили к шести годам тюрьмы за «разжигание социальной вражды». В апреле 2023 года она согласилась на экстрадицию в Россию.

