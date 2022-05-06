Захват самолета Ryanair: Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в Беларуси 6 мая, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Софья Сапега (Фото:Еврорадио)

В Беларуси вынесли приговор Софье Сапеге — подруге журналиста Романа Протасевича, которая была задержана вместе с ним после захвата самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает Еврорадио, Сапегу приговорили к шести годам колонии.

Сапеге инкриминировали:

разжигание социальной вражды и розни;

незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных;

организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, судьи, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг;

организацию вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел и организацию воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Видео дня

Сапега написал прошение о помиловании. Первые месяцы после задержания она содержалась в СИЗО КГБ, после чего была помещена под домашний арест.

В мае 2021 года Сапегу и Романа Протасевича сняли с самолета Ryanair, который следовал из Греции в Литву.

В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета. Страны Запада рассматривают эту экстренную посадку самолета как захват борта режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко ради задержания представителя оппозиции.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.