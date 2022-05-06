Захват самолета Ryanair: Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в Беларуси
Софья Сапега (Фото:Еврорадио)
В Беларуси вынесли приговор Софье Сапеге — подруге журналиста Романа Протасевича, которая была задержана вместе с ним после захвата самолета Ryanair в Минске.
Как сообщает Еврорадио, Сапегу приговорили к шести годам колонии.
Сапеге инкриминировали:
- разжигание социальной вражды и розни;
- незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных;
- организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, судьи, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг;
- организацию вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел и организацию воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.
Сапега написал прошение о помиловании. Первые месяцы после задержания она содержалась в СИЗО КГБ, после чего была помещена под домашний арест.
В мае 2021 года Сапегу и Романа Протасевича сняли с самолета Ryanair, который следовал из Греции в Литву.
В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета. Страны Запада рассматривают эту экстренную посадку самолета как захват борта режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко ради задержания представителя оппозиции.
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