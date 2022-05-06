Захват самолета Ryanair: Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии в Беларуси

6 мая, 11:14
Цей матеріал також доступний українською
Софья Сапега (Фото:Еврорадио)

Софья Сапега (Фото:Еврорадио)

В Беларуси вынесли приговор Софье Сапеге — подруге журналиста Романа Протасевича, которая была задержана вместе с ним после захвата самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает Еврорадио, Сапегу приговорили к шести годам колонии.

Сапеге инкриминировали:

  • разжигание социальной вражды и розни;
  • незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных;
  • организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, судьи, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг;
  • организацию вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел и организацию воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.
Видео дня

Сапега написал прошение о помиловании. Первые месяцы после задержания она содержалась в СИЗО КГБ, после чего была помещена под домашний арест.

В мае 2021 года Сапегу и Романа Протасевича сняли с самолета Ryanair, который следовал из Греции в Литву.

В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета. Страны Запада рассматривают эту экстренную посадку самолета как захват борта режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко ради задержания представителя оппозиции.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беларусь RyanAir Роман Протасевич Софья Сапега

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X