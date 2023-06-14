«Они самозванцы и декорация». Почему кабинет Тихановской состоит из чиновников режима Лукашенко и кто реальная оппозиция в Беларуси 14 июня, 16:52 NV Премиум Белорусский диктатор Александр Лукашенко, 25 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор издания Хартия'97, рассказала в интервью Radio NV, как лидерами оппозиции в Беларуси себя объявили фактически чиновники режима Лукашенко и кто на самом может быть белорусским сопротивлением.

— Мы увидели на прошлой неделе заявление от представителей полка Калиновского, у них были претензии к тому, каким образом распределяются деньги в организации BYPOL. <...> Его представители говорят, что Александр Азаров, человек, возглавляющий якобы эту организацию, к нему есть какие-то претензии. Могли бы вы нам объяснить сложившуюся ситуацию, что это за такой раскол в белорусской оппозиции?

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— Во-первых, это не раскол в белорусской оппозиции, а все-таки начавшийся процесс очищения. Меня удивляет, что вы приглашали в эфир Александра Азарова, потому что мы, журналисты, должны проверять информацию, как минимум, читать биографии людей, которых приглашаем в эфиры или берем у них интервью. потому что Александр Азаров — это бывший подполковник ГУБОПиКа.

Человек, который лично преследовал белорусских добровольцев, которые воевали в Украине, начиная с 2014 года. И есть даже свидетельства этих добровольцев, которые рассказывают о том, что при задержании он их пытал. Более того, есть даже его статьи, научные работы, написанные еще в 2020 году, как раз незадолго до того, как он якобы ушел в отставку, уехал за границу и возглавил вот эту организацию BYPOL.