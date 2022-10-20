Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО — Беларускі Гаюн

20 октября, 18:34
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ПВО в Беларуси (Фото:Беларускі Гаюн / Telegram)

ПВО в Беларуси (Фото:Беларускі Гаюн / Telegram)

В Беларуси зафиксировали движение колонны зенитных ракетных комплексов С-300, направляющейся в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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В четверг, 20 октября, удалось зафиксировать движение колонны Вооруженных сил Беларуси, которая следует из Минска в направление границы с Украиной. В состав колонны входит следующая техника:

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  • автобус МАЗ-256;
  • 7 тентовых МАЗов (с прицепами Кунг);
    • низковысотный определитель (НПО) 76Н6;
      • командный пункт 5Н63С;
        • пусковая ЗРК С-300 (без контейнеров);
          • 4 ЗРК С-300 (с контейнерами).

            Также сообщается, что за последнюю неделю происходит ротация ВС РБ вдоль всей границы с Украиной.

            «Это перемещение может быть связано с ротацией войск», — говорится в сообщении.

            10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

            15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

            https://www.youtube.com/watch?v=VWAqMaf8-fU

            Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

            Беларусь пока прямо не участвует в войне РФ против Украины, но предоставляет войскам РФ базы для запуска ракет и дронов-камикадзе, которые атакуют украинские города.

            Редактор: Евгений Василенко

            Теги:   Российская агрессия Беларусь Военная агрессия ПВО Война России против Украины

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