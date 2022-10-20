Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО — Беларускі Гаюн 20 октября, 18:34 ПВО в Беларуси (Фото:Беларускі Гаюн / Telegram)

В Беларуси зафиксировали движение колонны зенитных ракетных комплексов С-300, направляющейся в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

В четверг, 20 октября, удалось зафиксировать движение колонны Вооруженных сил Беларуси, которая следует из Минска в направление границы с Украиной. В состав колонны входит следующая техника:

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автобус МАЗ-256;

7 тентовых МАЗов ( с прицепами Кунг);

с прицепами Кунг); низковысотный определитель ( НПО) 76Н6;

НПО) 76Н6; командный пункт 5Н63С;

пусковая ЗРК С-300 ( без контейнеров);

без контейнеров); 4 ЗРК С-300 ( с контейнерами).

Также сообщается, что за последнюю неделю происходит ротация ВС РБ вдоль всей границы с Украиной.

«Это перемещение может быть связано с ротацией войск», — говорится в сообщении.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

Беларусь пока прямо не участвует в войне РФ против Украины, но предоставляет войскам РФ базы для запуска ракет и дронов-камикадзе, которые атакуют украинские города.