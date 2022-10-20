Над пропастью во лжи. Готовы ли белорусы идти воевать, и с кем — с Украиной или с Лукашенко. НВ поговорил с жителями Минска и Бреста 20 октября, 07:19 Эксклюзив НВ УШЕЛ В ОТРЫВ: Пока Лукашенко показывает, откуда на Беларусь готовился удар, сами белорусы готовятся в случае мобилизации либо бежать из страны, либо валить режим диктатора (Фото:Reuters)

НВ поговорил с тремя гражданами Беларуси о том, о чем никогда не заговорит Лукашенко — о реальном отношении обычных белорусов к мобилизации и соучастию в войне против Украины

Беларусь все глубже погружается в российско-украинскую войну. Режим Лукашенко и без того с самого начала сделал свою страну площадкой для размещения авиации, ракет и дронов армии РФ. Но этим не ограничился.

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Лишь за последнее время белорусский диктатор объявил о создании совместной с Москвой военной группировки, что подразумевает перемещение из России как минимум 9 тыс. военных, пары сотен танков и другой техники. Кроме того, на днях Лукашенко ввел в стране режим контртеррористической операции — «в связи с обострением ситуации по периметру наших границ». И начал скрытую мобилизацию, под видом проверки боеспособности и сборов резервистов.

И хотя многие иностранные и украинские аналитики говорят, что Лукашенко не рискнет ввязаться в путинскую военную авантюру полноценно, сам диктатор и его генералы позволяют себе все более агрессивные высказывания в адрес Украины и коллективного Запада.

НВ поговорил с тремя гражданами Беларуси о том, какие настроения царят в белорусском обществе в связи с милитаризацией страны и активизацией подготовки к войне. Все они общались с редакцией на условиях анонимности.

Екатерина, проектный менеджер из Бреста:

«Мы думаем, что Лукашенко еще не «вписался» в войну на 1000% и вряд ли на это решится. Потому что после 2020 года понимает: если он даст молодому населению оружие — вряд ли они пойдут на Украину войной. Они, скорее, пойдут на Минск — свергать его.

Когда в марте были разговоры о возможной мобилизации белорусов, уже тогда многие мои знакомые решили, что в таком случае с белым флагом поедут воевать за Украину, но уж точно не на стороне РФ. Мы с парнем, например, с первых дней закупили тревожную коробку, чтобы при любой попытке мобилизации он уехал в лес и партизанил.

Некоторые люди тогда уезжали на время из страны, чтобы переждать возможные ситуации. Сейчас они видят, что ничего не меняется, кризис и война пока не заканчиваются, новости не радужные. Потому они планомерно все это время целыми семьями готовили документы, продавали имущество и теперь постепенно мигрируют. Народ сейчас старается быть с любой визой в паспорте на случай обострения, чтобы не быть мобилизованными.

Но даже если белорусов втянут — тут еще вопрос, кто вообще пойдет воевать. Россия в ходе мобилизации рассчитывала на свои глубинки, где люди с рабским мышлением откликнутся на первый зов и будут возвращаться в пакетах, так ничего и не поняв. У наших глубинок чувство самосохранения слишком сильно. Если они в 2020-м не вышли за свою страну — какой шанс, что они поедут воевать за чужую? Скорее всего эти люди затихарятся или придумают себе кучу болячек.

Да и Беларусь не Чечня или какая-нибудь другая подреспублика, а все-таки самостоятельная страна. У нас народ не замотивирован, в отличие от России, тезисом «За Путина/Лукашенка». Это могут быть разве что работники силовых структур, но тогда вопрос в их количестве. Потому что обычный народ не будет идти воевать за двух сумасшедших дедов, это глупо.

Сейчас даже мальчики, которые должны были идти по призыву и нести рядовую службу, пытаются всячески этого избежать. То есть, не рассматривается ни в коем случае приобщение к фронту в войне против Украины. Вместе с тем, в Беларуси сейчас пошла вторая волна задержаний, когда структуры проверяют соцсети вплоть до 2014 года и закрывают за давние репосты. Это такой инструмент давления: они задерживают, заводят дела и отпускают, чтобы человек не мог выехать из страны.

Зато к нам охотно едут россияне, в Бресте стало ощутимо больше машин на российских номерах. Но я даже не знаю, как к этому относиться: с одной стороны, мы им не рады, а с другой, они не поехали убивать в Украину и это хорошо".

Евгений, офицер запаса из Минска:

«Не так давно в белорусских новостях сообщили, что украинские пограничники готовят нападение: для этого они взорвали мосты и заминировали все вокруг себя. У нас до сих пор народ иронизирует: мол, именно так обычно и ведут себя люди, которые собираются нападать. В противовес им есть толстая прослойка пролетариата, для которого война вообще все еще происходит где-то далеко, они всерьез ее не рассматривают и ничего не опасаются. У них на повестке грибы, кредиты, выпить. То есть в целом я бы усреднил нынешние настроения белорусов как «критическое мышление с фигой в кармане».

В целом у здравомыслящей части населения настроения антироссийские: самые активные уже давно за пределами страны, другие делают визы для экстренной эвакуации в случае необходимости. В первый месяц полномасштабной войны в Украине крупные IT-компании фактически принудительно эвакуировали большинство своих сотрудников. Сейчас, после слухов о мобилизации, выезжают оставшиеся.

Белорусам визы пока дают. Хотя увеличились сроки ожидания, и посредники теперь берут двойную цену. Но мы все равно с семьей будем делать туристические венгерские визы. Еще весной хорошим вариантом для «пересидеть» была Грузия — с приятными ценами и без виз для белорусов. Но теперь из-за засилья россиян это направление выбирают немногие. А вот у русских теперь популярно турне «Залечь на дно в Минске»: тут сейчас много таких беглецов от мобилизации.