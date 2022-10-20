Больше техники и военных РФ. Опубликованы новые спутниковые снимки аэродрома Зябровка в Беларуси 20 октября, 15:43 За последний месяц на аэродроме Зябровка под Гомелем появились песчаные насыпи и стало больше военной техники РФ (Фото:Радио Свобода)

За последний месяц на военном аэродроме Зябровка под Гомелем в Беларуси появились песчаные насыпи, а также увеличилось количество российских военных и техники армии РФ.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, опубликованные белорусской службой Радио Свобода.

«На самом деле российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку (Гомельский район) полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. На Зябровку доступ по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей», — отметил собеседник издания, знакомый с ситуацией.

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Журналисты опубликовали снимки аэродрома Зябровка 24 августа и 16 октября. На последнем видно, что российские оккупанты возводят там песчаные насыпи, а песок беру из карьеров на аэродроме.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Отмечается, что подобные сооружения могут использоваться для установки радиолокационных станций для идентификации целей и наведения ракет.

Фото: Радио Свобода

Также на аэродроме Зябровка значительно увеличилось количество военных грузовиков и появились зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. На снимке виден поезд с горючим, военный городок значительно расширился.

Фото: Радио Свобода

7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко передал аэродром Зябровка под полный контроль российских войск .

10 октября он заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко сказал, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.

Беларусь пока прямо не участвует в войне РФ против Украины, но предоставляет войскам РФ базы для запуска ракет и дронов-камикадзе, которые атакуют украинские города.