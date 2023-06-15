Смерть Лукашенко — не выход. Белорусская журналистка назвала единственный путь изменения ситуации в своей стране 15 июня, 18:56 Бойцы полка Калиновского, который входит в ВСУ (Фото:Полк Каліноўскага via Telegram)

Главный редактор белорусского издания Хартия'97 Наталья Радина в интервью Radiio NV назвала единственный путь изменения ситуации в своей стране и заявила, что смерть белорусского диктатора Александра Лукашенко — не выход.

«В ситуации, пока в стране правит диктатура, и даже не важно, жив Лукашенко или умрет, и существует очень сильное российское давление, влияние, и, по сути, страна сегодня оккупирована российскими войсками, которые продолжают находиться и находятся на территории Беларуси, конечно, в случае смерти Лукашенко власть перехватят его ближайшие соратники и, собственно, кремлевские ставленники», — заявилв Радина в эфире Radio NV.

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По словам журналистки, «единственный путь относительно изменения ситуации в Беларуси все-таки военный».

Она отметила, что стоит обратить особое внимание на белорусских добровольцев, служащих в ВСУ, которых, по разным оценкам, в Украине от 2 до 3 тысяч.

«Необходимо развивать белорусские подразделения. Необходимо их готовить для работы на северном направлении. Эти люди едут в Украину с одной мечтой — что они также смогут освободить Беларусь» — сказала Радина.

7 июня депутатское объединение За демократическую Беларусь в Верховной Раде организовало публичный разговор лидера объединенной оппозиции Беларуси Светланы Тихановской и полка имени Кастуся Калиновского, который воюет в составе ВСУ.

Нардеп Богдан Яременко не привел подробностей дискуссии, но подчеркнул, что речь идет о первом публичном разговоре Тихановской и представителей полка Калиновского.

Военные со своей стороны коротко прокомментировали, что донесли до Тихановской свою позицию.

«Беларусь можно освободить только силовым путем», — заявили они.

Украина не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, которую сейчас незаконно возглавляет диктатор Александр Лукашенко, и так же не признает Тихановскую как легитимного представителя Беларуси.

24 мая пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Беларусь в случае новых протестов с целью свержения режима диктатора Александра Лукашенко.