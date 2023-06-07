Украинские депутаты устроили первый разговор Тихановской и полка Калиновского

7 июня, 22:58
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Светлана Тихановская (Фото:Скриншот видео Богдан Яременко / Facebook)

Светлана Тихановская (Фото:Скриншот видео Богдан Яременко / Facebook)

Депутатское объединение За демократическую Беларусь в Верховной Раде организовало публичный разговор лидера объединенной оппозиции Беларуси Светланы Тихановской и полка имени Кастуся Калиновского, который воюет в составе ВСУ.

Об этом заявил народный депутат Украины Богдан Яременко.

Яременко не привел подробностей дискуссии, но подчеркнул, что речь идет о первом публичном разговоре Тихановской и представителей полка Калиновского.

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Военные в свою очередь коротко прокомментировали, что донесли до Тихановской свою позицию.

«Беларусь можно освободить только силовым путем», — заявили они.

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Лидер объединенной белорусской оппозиции на момент публикации не сообщала о разговоре.

Украина не разорвала дипломатические отношения с Беларусью, которую сейчас незаконно возглавляет диктатор Александр Лукашенко, и так же не признает Тихановскую как легитимного представителя Беларуси.

В то же время в составе ВСУ с марта 2022 года воюет полк имени Калиновского, который состоит из белорусов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Верховная Рада Светлана Тихановская Война России против Украины

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