Лукашенко испытывает страдания. Что будет после смерти белорусского диктатора 11 мая, 19:58 NV Премиум Александр Лукашенко плохо выглядел на параде 9 мая в Москве, а на его руке был бинт (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Главный редактор Euroradio Павел Свердлов рассказал в интервью Radio NV о страданиях белорусского диктатора Александра Лукашенко, состояние здоровья которого активно обсуждают после его странного поведения на параде 9 мая в Москве, и о том, что произойдет с Беларусью, когда ее диктатор умрет.



В эфире Radio NV Свердлов отметил, что Лукашенко не только «плохо выглядел» в Москве, не смог пройти несколько сотен метров, а на его руке во время парада заметили бинт, но и раньше всех приехавших к российскому диктатору лидеров государств вернулся домой и не стал произносить речь, которой от него ждали, вечером в Минске.

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«Лукашенко на самом деле было плохо, но, знаете, ему довольно часто бывает плохо, о его проблемах со здоровьем уже лет 20 пишут», — отметил белорусский журналист.