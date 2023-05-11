Лукашенко испытывает страдания. Что будет после смерти белорусского диктатора

11 мая, 19:58
NV Премиум
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Александр Лукашенко плохо выглядел на параде 9 мая в Москве, а на его руке был бинт (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Александр Лукашенко плохо выглядел на параде 9 мая в Москве, а на его руке был бинт (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Главный редактор Euroradio Павел Свердлов рассказал в интервью Radio NV о страданиях белорусского диктатора Александра Лукашенко, состояние здоровья которого активно обсуждают после его странного поведения на параде 9 мая в Москве, и о том, что произойдет с Беларусью, когда ее диктатор умрет.

В эфире Radio NV Свердлов отметил, что Лукашенко не только «плохо выглядел» в Москве, не смог пройти несколько сотен метров, а на его руке во время парада заметили бинт, но и раньше всех приехавших к российскому диктатору лидеров государств вернулся домой и не стал произносить речь, которой от него ждали, вечером в Минске.

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«Лукашенко на самом деле было плохо, но, знаете, ему довольно часто бывает плохо, о его проблемах со здоровьем уже лет 20 пишут», — отметил белорусский журналист.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Парад Победы радио NV парад 9 мая

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