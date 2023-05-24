Песков заявил, что Россия будет воевать против беларусов в случае восстания 24 мая, 20:53 Дмитрий Песков (Фото:Кремль)

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Беларусь в случае новых протестов с целью свержения режима диктатора Александра Лукашенко.

Ранее экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал Polsat News, что в случае успешного контрнаступления защитников Украины беларусы, которые в составе Сил обороны дают отпор российским оккупантам, могут не сложить оружие, а направиться в Беларусь, после чего там может начаться восстание против режима самопровозглашенного «президента» и приспешника Путина Александра Лукашенко.



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«Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет… Нужно быть готовыми поддержать те подразделения, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам», — цитирует генерала Polsat News.



Песков в комментарии пропагандистам 24 мая назвал Польшу «враждебным государством» и пожаловался на якобы «истерики русофобии». Он также нафантазировал, что Польша якобы собирается «вмешиваться во внутренние дела соседнего государства».



«Это соседнее государство [Беларусь] является нашим партнером, союзником и братским нам государством. Естественно, РФ имеет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы», — утверждает Песков.

24 мая Лукашенко прилетел в Москву к главе кремлевского режима Путину. В столице страны-агрессора проходит так называемый Евразийский экономический форум.

Режимы Лукашенко и Путина создают так называемое союзное государство России и Беларуси. Советник лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка объяснял, что Россия уже контролирует практически все сферы функционирования беларусского государства.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на начало мая в Беларуси находились 2800 военных страны-агрессора РФ.