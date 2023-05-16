«90% белорусов поддержат». Тихановская может отдать приказ помочь освободить Беларусь — Кротевич 16 мая, 18:34 Светлана Тихановская (первая слева) присутствовала во время награждения Владимира Зеденского Международной премией Карла Великого в немецком Аахене 14 мая 2023 года (Фото:INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

Исполняющий обязанности командира бригады Азов НГУ Богдан Кротевич с позывным Тавр в интервью Radio NV предположил, что украинские военные могли бы освободить Беларусь по просьбе Свтланы Тихановской, которая, по его словам, является легитимным президентом этой страны.



«У меня до сих пор такое мнение есть, я считаю, что если ты хочешь уничтожить противника, сначала уничтожь его союзников. У нас есть очень прекрасная страна, как Беларусь, и есть в Европе, есть легитимный президент, это Тихановская, которая может просто предоставить приказ юридически помочь ей освободить ее страну. И когда, например, мы будем заходить вооруженными силами, не знаю, может, нам и Польша в этом поможет, она просто прикажет», — сказал Кротевич в интервью Radio NV.

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Азовец выразил уверенность, что в таком случае «90% населения просто поддержат и украинские, и польские войска, а другие просто убегут или бросят оружие».

По его словам, таким образом можно будет «убрать» большой участок фронта на севере Украины.

«Потому что до сих пор, я считаю, что у нас фронт проходит по границе с Беларусью, Россией, дальше идет уже граница с оккупированными территориями. Это все для меня участки фронта. Я считаю так, что главнокомандующий и верховный главнокомандующий так же считают», — отметил Кротевич.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретились на церемонии вручения премии имени Карла Великого в Германии.

В августе 2022 года Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета Беларуси. Она предложила Украине установить дипломатические отношения с ее переходным кабинетом. По ее словам, украинцы и белорусы не враги.

Глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко сообщил, что Украина не будет признавать Объединенный переходный кабинет Беларуси во главе с Тихановской из-за сомнений в ее политической позиции.

«Позиция Тихановской по отношению к России и Путину недостаточно четкая. Она словно боится называть вещи своими именами. К примеру, четко сказать, что Россия является государством-террористом, агрессором и врагом белорусского народа. Кроме того, в ее окружении есть несколько сомнительных людей. Она также делала заявления, связанные с Украиной, которые вызвали непонимание в Украине», - сказал Мережко.