10 тысяч литовцев пришли проводить Байрактар в Украину — журналист 6 июля, 23:57 Отправка в Украину беспилотника Байрактар, на который собрали деньги в Литве и который решила подарить компания Baykar (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В среду, 6 июля, 10 тысяч литовцев собрались на авиабазе, чтобы увидеть отправку в Украину «народного» беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщил в Twitter телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас, который инициировал сбор средств. После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Bayraktar объявила, что передаст его бесплатно.



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«Десять тысяч человек пришли поприветствовать литовский Байрактар и пожелать ему удачи в войне. Наш боевой дрон Vanagas [Ястреб] уже на пути в Украину», — написал Тапинас.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Facebook, что армия Литвы взяла на себя всю логистику, Министерство обороны позаботилось о контрактах на закупку и всех юридических формальностях, чтобы беспилотник с вооружением был доставлен в Украину.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Посол Украины в Литве Петр Бешта, глава компании Байкар Халук Байрактар и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас / Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Фото: Lithuanian Ministry of Defence/Handout via REUTERS

В эфире Радио Свобода Тапинас рассказал, что на деньги, собранные литовцами на Байрактар, теперь купят антидронные ружья, разведывательные беспилотники и помогут госпиталю, в котором лечатся украинские военные.



«Когда производители Байрактара сказали, что дарят его нам, собранные средства пошли на помощь Украине. Мы купили за 1,5 миллиона бомбы и ракеты для этой „птички“. Сейчас закупаем антидронные ружья за 1,5 миллиона евро. Также почти на 500 тысяч евро будет оказана медицинская помощь для госпиталя в Черкассах, где лечатся украинские военные. И еще закупим три эстонских беспилотника для разведки, очень продвинутые. Это фантастический результат для всех нас», — сообщил он.



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