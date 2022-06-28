Украина имеет масштабные планы касательно приобретения байрактаров — Резников 28 июня, 12:50 Алексей Резников (Фото:www.mil.gov.ua)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Украины масштабные планы касательно приобретения байрактаров.

«Планы Украины по приобретению байрактаров тоже масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни „самолетиков“. Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле», — написал он в Facebook.

Видео дня

По его словам, также получили новый запрос от командования ВСУ и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

Фото: www.facebook.com/reznikovoleksii

«Речь идет о заказе еще десятков беспилотников», — сказал он.

Резников поблагодарил всех, кто принял участие в инициативе волонтеров по сбору средств на байрактары.

«Люди со всех уголков Украины: от Львова до Донецка, от Киева до Симферополя, все те, кто далеко сегодня от Украины, все вы невероятны. Я не устану повторять — мы единые, сильные, смелые и мотивированные. Ни одна армия не победит так объединенный народ», — сказал он.

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков.

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.