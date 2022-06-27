Производитель Байрактаров бесплатно передаст ВСУ три беспилотника, на которые украинцы собрали деньги в рекордный срок

27 июня, 21:13
Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турецкая компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков.

В понедельник, 27 июня, компания-производитель беспилотников сообщила в Twitter, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

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В заявлении Baykar сказано, что компания тронута солидарностью и решительностью украинцев, которые успешно собрали сумму для покупки нескольких беспилотников:

«Компания Baykar не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт. Мы просим вместо этого направить собранные средства на помощь в борьбе народу Украине».

https://twitter.com/BaykarTech/status/1541478839662043136

Украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

Ранее Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

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https://www.youtube.com/embed/VhUaVa1PeAA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Турция Беспилотники Украина-Турция Bayraktar TB2 Байрактар

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