Байрактар, на который собирали литовцы, «очень скоро будет в Украине» — Минобороны Литвы

6 июля, 18:21
Bayraktar Vanagas (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

Bayraktar Vanagas (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

Bayraktar TB2, на приобретение которого в Литве собрали 6 млн евро, уже «очень скоро» будет в Украине.

Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Последние часы Байрактара Vanagas в Литве. Очень скоро его доставят в Украину» — написал Анушаускас.

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«Народный Байрактар» для Украины в Литве назвали Vanagas — Ястреб.

Из собранных литовцами денег на 1,5 млн евро закупили боеприпасы (сам дрон подарила компания-производитель), еще 4,4 млн евро также пойдут на поддержку Украины.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1544636419175489536

4 июля в Минобороны Литвы заявили, что беспилотник Байрактар, на который литовцы собрали более 5 млн евро, уже в Литве. Его передадут Украине в ближайшее время.

29 мая литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Андрюс Тапинас получил согласие от властей Литвы и Турции на покупку Байрактара, который он назвал «жутким убийцей российской армии». Он подчеркивал, что так Литва не только покупает беспилотник, а привлекает внимание мирового сообщества и показывает пример, поднимает боевой дух украинцев и демонстрирует, как литовцы поддерживают украинский народ.

Журналист написал в Facebook, что специальный эфир 28 мая был самым тяжелым в его жизни, потому что в это время скончался его отец:

«У меня, наверное, никогда не будет более тяжелого прямого эфира. Как и последних дней в ожидании неизбежного. Жизнь — мастер иронии. Когда в момент нашего триумфа звонит лежащий рядом со мной телефон, и я не могу ответить на звонок, хоть и знаю, что это значит… Мой папа ушел сегодня вечером, после невероятной борьбы сказал „хватит“ и отправился в последний путь».

https://www.youtube.com/watch?v=Ty7kTsdfYk4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Литва Военная помощь Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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