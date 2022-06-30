Поляки собрали уже 1,5 млн злотых на Байрактар для Украины

30 июня, 23:58
Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

В Польше по состоянию на четверг, 30 июня, собрали 1,5 миллиона злотых на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для защитников Украины. Об этом сообщил журналист и социолог Славомир Сераковский, который инициировал сбор, в Facebook.

По словам журналиста, это самый успешный сбор средств в истории портала Zrzutka.pl. 28 июня Славомир Сераковский призвал поляков принять участие в битве против российских оккупантов и помочь купить украинцам Байрактар.

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Цель кампании — за 30 дней собрать 22,5 млн злотых.

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Инфографика: скриншот / zrzutka.pl

Ранее украинский ведущий, общественный деятель и волонтер Сергей Притула вместе с украинским блогером Игорем Лаченковым собрали 600 млн грн на беспилотники Байрактар за три дня. При этом целью кампании было за неделю собрать на три Байрактара, а украинцы за три дня собрали на четыре.

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В понедельник, 27 июня, компания-производитель беспилотников Baykar сообщила, что не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит три Байрактара на украинский фронт.

Перед этим Турция решила бесплатно передать Украине Байрактар, на который благодаря литовскому журналисту Андрюсу Тапинасу собрали 5 млн евро в Литве.

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https://www.youtube.com/embed/TnBCxV_7ff8
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Польша Беспилотник Украина-Польша Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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