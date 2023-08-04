«Идеальный для него выход». Почему министр обороны Резников из обстреливаемого ракетами Киева может переехать в комфортный Лондон — Давыдюк 4 августа, 09:48 NV Премиум Министр обороны Украины Алексей Резников (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить и назначить послом в Великобритании, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Кандидатов на должность обсуждают в парламенте, подтверждает нардеп Роман Костенко, но он не может со стопроцентной уверенностью сказать, что отставка состоится.

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Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV объяснил, почему Резинкова могут отправить в Лондон и почему это для действующего министра «идеальный выход».

— В Верховной Раде начали говорить о том, что будут лишать Резникова его должности и могут назначить его послом в Великобританию. На его место рассматривают много разных кандидатур — от нынешнего главы ГУР Буданова до вице-премьер-министра Кубракова. Но мы помним разговоры о том, что господин Резников должен понести какую-то ответственность (политическую, возможно) после скандала с яйцами по 17 гривен. Как ты это оцениваешь?

— Понятно, что выглядит как очень почетная ссылка, которая обезопасит его от ответственности за то, что происходило в его Министерстве.

Мы не можем говорить, что это делал Резников или нет. Но мы точно можем сказать, что в ведомстве, которое он возглавлял, коррупция творилась. Многомиллиардная коррупция творилась. И мы благодаря журналистам об этом узнали. Юрий Николов об этом первый написал, а дальше начало разноситься по всему миру.



Я думаю, что назначение послом в Британии действительно его обезопасит от любой ответственности. Я слышал, что уже даже агреманы готовы, готовы запускать процессы.

— Да, якобы Британия подтвердила эту кандидатуру.

— И это как раз для Резникова вообще идеальный выход из этой истории.

