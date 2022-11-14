Зеленский приехал в Херсон

14 ноября, 10:59
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Владимир Зеленский в Херсоне (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский в Херсоне (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в недавно освобожденный Херсон с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе визита Зеленский поблагодарил НАТО и страны мира за поддержку Украины.

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Также он обратился к военными со словами «движемся вперед» и «готовы к миру, миру для всей нашей страны».

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«Мы шаг за шагом идем по всей нашей стране. Я счастлив, что мы в Херсоне», — цитирует New York Times Зеленского, также выступившего перед сотнями людей, некоторые из которых были закутаны в украинский флаг.

https://www.youtube.com/embed/shOSOllkunc

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=8nketWapq0c
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Владимир Зеленский Война России против Украины

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