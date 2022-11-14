Прогноз войны после освобождения Херсона. Россия бросит силы на Донбасс, но импульс наступлений за Украиной, Западу важно это учесть — ISW 14 ноября, 09:10 Украинский военный подписывает флаг для жителя освобожденного Херсона, 12 ноября 2022 (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Победа Украины в Херсонской области во многом является деже более впечатляющей, чем сентябрьское контрнаступление ВСУ в Харьковской. Сейчас для Запада — время помочь Украине воспользоваться импульсом и условиями, более благоприятными для Киева, чем для Москвы, а не замедлять помощь ВСУ или настаивать на переговорах с фиксацией статус-кво.

Такие оценки в своей новой сводке по итогам 13 ноября приводит американский Институт изучения войны, который в сегодняшнем анализе сосредоточился на перспективах развития войны после освобождения Херсона. Его аналитики прогнозируют, что РФ вряд ли намерена ослаблять боевые действия до конца осени и в начале зиме, но, вероятно, начнет новое наступление в Донецкой области. В то время как Украина, скорее всего, использует силы, высвобожденные после вытеснения армии РФ с запада Херсонской области, для усиления текущего наступления в Луганской области либо для начала нового контрнаступления в другом месте.

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«Сейчас время не замедлять помощь или настаивать на прекращении огня /переговорах, а скорее помочь Украине воспользоваться импульсом в условиях, благоприятных для Киева, а не для Москвы», — подчеркивают эксперты ISW.

Они также озвучивают несколько других выводов о новых победах Украины на юге и о перспективах войны.

Успех Украины в Херсонской области «впечатляет даже более, чем ее победа в Харьковской области в середине сентября». В Институте напоминают, что РФ рассматривала Херсонскую область как возможность возобновить вторжение на западном (правом) берегу Днепра — и эти соображения, вероятно, были более важными в расчетах Путина, чем символическая ценность сохранения единственного областного центра, который войска РФ захватили с 24 февраля. Кроме того, РФ стянула в Херсон и область значительные силы, включая многие из оставшихся подразделение элитных воздушно-десантных войск, а также свежие силы мобилизированных, который пытались остановить ВСУ — что делает освобождение Херсона еще более значимым.

Победа на правобережье Херсонской области во многом стала результатом инновационного использования Вооруженными силами Украины РСЗО HIMARS для нарушения российских линий снабжения. ISW отдельно отмечает, что боеприпасы HIMARS, которые США передали Украине, не подходят для разрушения мостов — их боеголовки слишком малы и не оптимизированы для таких ударов. Однако ВСУ сумели обойти это ограничение, нанося множественные точечные удары по ключевым переправам — Антоновскому мосту и дороге над плотиной Каховской ГЭС — таким образом, чтобы сделать их непригодными для использования без фактического разрушения. В сочетании с ударами по любым попыткам РФ переправлять военных оставшихся линий снабжения стало недостаточно для механизированных сил РФ численностью 20 тыс. человек, которые пытались удержать плацдарм на западном берегу Днепра.

Владимир Путин, вероятно, доверил Сергею Суровикину командование российскими силами в Украине, позволив ему отвести войска с правобережья Херсонской области при условии, что он захватит остающуюся под контролем Украины часть Донецкой области — в том числе используя силы, которым удалось выйти из Херсона и окрестностей, а также вновь прибывших мобилизованных. ISW отмечает, что такая гипотеза Андрея Загороднюка, бывшего министра обороны и главы Украинского центра оборонных стратегий, является наиболее вероятным объяснением возобновления интенсивности российских наступательных операций сначала в районе Бахмута, а затем в районе Угледара, которое заметно с 28 октября. «В противном случае эти наступательные усилия не имеют большого практического смысла», — указывает ISW.

Российские наступательные операции в Донецкой области, вероятно, активизируются в ближайшие недели — по мере прибытия дополнительных мобилизованных вместе с силами, выведенными из западной части Херсонской области. Украинские силы в этом районе будут ощущать наибольшее давление и Киеву, скорее всего, будет необходимо перебросить сюда часть войск для защиты от возобновляющегося наступления РФ. Вместе с тем, прогнозирует ISW, россияне вряд ли добьются в Донецкой области значительных оперативных успехов, несмотря на их усилия — даже если со временем захватят Бахмут (огромной ценой для себя). Российские мобилизованные военнослужащие уже показали себя недостаточно подготовленными, плохо экипированными и низко мотивированными для участия в боях. На фронт они прибывают не сплоченными частями, а направляются в основном небольшими подразделениями для замены тех российских частей, которые воюют уже девять месяцев, понесли огромные потери в живой силе и технике и сами в значительной степени деморализованы.



Кроме того, в Донецкой области РФ воюет «причудливым скоплением боевых сил»: сюда входят обычные части регулярной армии РФ, мобилизованные военнослужащие, войска ЧВК Вагнера, формирования БАРС («добровольческий» боевой армейский резерв РФ), силы марионеточных «Л/ДНР», боевики Рамзана Кадырова и «добровольческих» батальонов. Из-за своей разношерстности такой микс «будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных подразделений аналогичной численности», убеждены эксперты ISW. «Крайне маловероятно, что Суровикин сможет превратить ее в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну, тем более что он даже не тратит время (или ему не дано такое разрешение) на создание слаженной ударной группировки, прежде чем бросить ее в атаку», — констатируют аналитики. Они прогнозируют, что РФ может добиться определенного продвижения за счет одной только численности, однако украинские защитники — которые, вероятно, получат подкрепления — скорее всего, заставят россиян остановиться в течение следующих нескольких месяцев недалеко от исходных точек [в Донецкой области].

Украина, вероятно, передислоцирует силы из освобожденных районов Херсонской области на другие участки фронта — как для оборонительных, так и для контрнаступательных операций. ISW считает, что с большей вероятностью ВСУ укрепят свой контроль над западным берегом Днепра, оставляя достаточно сил, чтобы сдержать любую попытку россиян снова пересечь реку. Кроме того, как минимум часть высвободившихся сил ВСУ, вероятно, будут направлены либо для усиления продолжающегося контрнаступления в Луганской области, либо для начала нового контрнаступления (ISW подчеркивает, что предпочитает не озвучивать свои предположения, где оно может начаться).

ВСУ продолжают добиваться ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут добиться еще больших, если будут усилены войсками из Херсонской области. Россияне также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, однако ВСУ уже продвигаются вперед, «и нет никаких оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо экипированные и низко мотивированные российские резервисты будут в состоянии остановить продвижение украинских войск, воодушевленных своими победами».

Прекращение или даже длительное замедление боевых действий в ближайшие несколько месяцев маловероятно. Если зимняя погода заморозит землю и сделает ее еще более пригодной для масштабных боев с участием механизированных подразделений, боевые действия, скорее всего, будут усиливаться, а не ослабевать по мере снижения температуры.

Любая попытка прекращения огня или боевых действий в это время пошла бы главным образом на пользу России. Вероятно, Путин желал бы такого прекращения огня в своих интересах, предостерегают эксперты ISW — чтобы дать войскам РФ время на восстановление, а резервистам, прибывающим на фронт — время интегрироваться в свои подразделения, обучиться и подготовиться к серьезным боям. Путин также может стремиться помешать украинцам воспользоваться эмоциональным подъемом своих недавних побед.

«Тот факт, что Путин продолжает подталкивать своих генералов к наступлению в этих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения», — указывают аналитики ISW, полагая, что его не интересует истинное прекращение огня, «если только оно не будет сопровождаться огромными украинскими или международными уступками».

В этом контексте Институт изучения войны напоминает знаменитую шутку Наполеона: «Никогда не мешай своему врагу, когда он совершает ошибки». «Этот афоризм как никогда актуален: Украина и ее сторонники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление в условиях гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы», — настаивают эксперты ISW. Они также напоминают, что несмотря на успехи ВСУ, освобожденной территории еще вовсе недостаточно для того, чтобы Украина могла гарантировать свою будущую безопасность и экономическое выживание.

До сих пор оккупированные Мелитополь и прилегающие районы, Запорожская АЭС, земли юга Украины на восточном берегу Днепра, а также территория Донецкой и Луганской областей являются «жизненно важными для Украины». «Украинцы и Запад должны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее освободить эти земли, прежде чем беспокоиться о том, что лежит за ними. Импульс является важным фактором в войне. Сейчас Украина им обладает. Киев и его партнеры должны извлечь из этого максимальную пользу», — заключает ISW.

Другие выводы экспертов ISW за минувшие сутки:

расквартированная в Беларуси российская военная группировка продолжает порождать социальную напряженность среди белорусов;

ВСУ продолжают контрнаступательные действия в направлении Кременной и Сватово;

Украина продолжает закреплять контроль над правым берегом Днепра в Херсонской области;

войска РФ продолжают вести наступательные действия в направлении Бахмута, Авдеевки, Угледара. Минобороны РФ заявило о захвате Майорска юго-восточнее Бахмута ( Генштаб ВСУ не подтверждал этот факт — прим. ред.)

Генштаб ВСУ не подтверждал этот факт — прим. ред.) российские силы продолжют обстреливать прифронтовые населенные пункты в Запорожской и Днепропетровской областях ( по Запорожью ударили ракетой из комплекса Искандер);

по Запорожью ударили ракетой Искандер); приказ Путина « демобилизовать» мобилизованных студентов в «Л/ДНР» вероятно, является частью усилий РФ по интеграции марионеточных сил напрямую в российскую армию;

демобилизовать» мобилизованных студентов в «Л/ДНР» вероятно, является частью усилий РФ по интеграции марионеточных сил напрямую в российскую армию; оккупанты насильно мобилизуют украинских мужчин в Мелитополе Запорожской области и заставляют их строить траншеи и оборонительные укрепления в городе;

по данным Украины, в отдельных районах российские войска отходят и с левого берега Днепра и концентрируют силы и технику в Мелитополе ( Запорожская область) и Мариуполе ( Донецкая область);

Запорожская область) и Мариуполе Донецкая область); Путин предложил законодательную поправку, которая позволит российским чиновникам лишать российского гражданства за распространение « ложной» информации о российских военных, участие в «экстремистских или нежелательных организациях» или призывы к нарушению « территориальной целостности» России.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW