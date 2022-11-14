«Я не жду добровольных ответов власти». Политолог из Херсона — о молниеносной сдаче города в начале марта 14 ноября, 08:43 Эксклюзив НВ Херсонцы празднуют деоккупацию города (Фото:REUTERS/Lesko Kromplitz)

Херсон оккупировали 2 марта и россиянам для этого понадобился всего один день: украинские силовые структуры фактически не обороняли город.

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что после освобождения Херсона пора расследовать, почему город захватили так просто, без боев.

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Радио НВ пообщалось с политологом из Херсона Владимиром Молчановым, чтобы узнать, как стала возможной быстрая оккупация города.

Владимир Молчанов политолог из Херсона

Я не жду добровольных ответов нашей власти. Более того, я считаю, что если они такие ответы попытаются давать, нет уверенности в правдивости этих ответов.

Есть нагромождение разных версий со стороны провластных экспертов, часто противоречащих друг другу. И потому у херсонцев веры в это (думаю, что могу сказать за всех) не будет.

Мы прекрасно знаем как минимум роль (бездействие) тогдашнего главы областной администрации [Геннадия] Лагуты. Он оставался главой, но до середины апреля вообще не было известно, где он и чем занимается. После освобождения первой в Херсонской области Кочубеевской громады он начал там появляться и делать селфи в зале заседаний этого сельского совета. Это было единственным проявлением его какой-либо деятельности.

При этом, например, не создавались какие-либо механизмы, связанные с возобновлением финансирования, там, где это было нужно. Хотя у некоторых чиновников была активная деятельность, но у них недостаточно полномочий.

Я могу отметить, например, советника тогдашнего председателя ОГА Сергея Хланя. Я не знаю, насколько [его деятельность] была эффективной с точки зрения результата, потому что полномочия советника — это такое дело… Даже в условиях военного положения. По крайней мере, он пытался поднимать вопросы, что-то решать, в частности вопросы, связанные с финансированием бюджетников на оккупированных территориях.

Результаты этого бегства [руководства области] были печальными. Не эвакуировали детей из интернатов, заключенных из тюрем. Представьте: вооруженным полицейским не было нормальных приказов, как им выходить. Или были приказы выходить через уже занятые россиянами позиции, хотя была возможность выйти другим способом. Некоторые полицейские из-за этого погибли.

Я могу назвать полковника [Олега] Худякова, которого неизвестным способом рашисты довели до самоубийства своими угрозами.

Те же интернаты — это прямое подчинение областной администрации. Даже если бы не было военного положения, даже если бы оно не было автоматически объявлено главой военной администрации, которая не была создана физически, потому что сбежали. [Лагута] убежал, а остальные вынуждены были как кто хочет, так и делать.

Например, в неизвестном направлении исчезла руководительница Департамента бюджета и финансов, из-за чего было прекращение финансирования областных бюджетных структур и организаций. Причем прекращение было с середины апреля. То есть, до этого она дистанционно работала и выполняла свои обязанности.

Могу сказать, что все меры, которые он (Лагута — ред.) должен был осуществить по организации территориальной обороны, не было. ТрО в Херсоне создавалось стихийно. И там действительно были героические и очень трагические страницы захвата Херсона, когда они пытались сопротивляться фактически без оружия — с бутылками с зажигательной смесью, с какими-то охотничьими ружьями. Это все потому, что исчезли военкоматы в первые часы [вторжения], СБУ выехало централизованно в Кропивницкий.

Организации не было. Но есть слухи, что глава ОГА, выезжая из здания администрации утром 24 февраля, сказал: «Я в этом всем не участвую». И после этого исчез на полтора месяца.

Возникает вопрос: считал ли он, что Украина развалится, или она заключит какой-то мир, а потом все вернется, как было, возможно, изменится какая-то верхушка? Мне тяжело это сказать.

Кроме того, уже разоблаченного предателя из СБУ — полковника, руководителя антитеррористического центра областного главка, который наводил российские снаряды на украинские позиции прямо во время своей эвакуации в Кропивницкий, было очень много людей, по меньшей мере занимавшихся бездействием, не исполнявших свои должностные обязанности, которые были прописаны в условиях невоенного положения.

Но все это назначенцы президента. Поэтому для того, чтобы не нести политическую ответственность лично президенту, я не ожидаю каких-либо системных шагов по их разоблачению.