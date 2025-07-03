Зеленский о прекращении помощи США: Надеюсь в ближайшие дни обсудить это с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прекращение помощи США и заявил, что надеется обсудить это с президентом США Дональдом Трампом «завтра или в ближайшие дни».

Об этом Зеленский сказал в четверг, 3 июля, во время пресс-конференции в Дании.

По его словам, Украина рассчитывает на продолжение американской поддержки, потому что «есть определенные позиции, которые Европа, к сожалению, не может предоставить».

«Особенно это касается PAC-3, ракет для Patriot. Но мы также рассчитываем на собственное производство, для этого нам нужно больше финансирования», — подчеркнул президент.

Ранее газета Financial Times сообщила, ссылаясь на источники, что Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп обсудят остановку некоторых ключевых поставок американского оружия Украине во время телефонного разговора 4 июля.

Суспільне со ссылкой на источники сообщает, что подготовка к потенциальному разговору между Зеленским и Трампом началась еще до появления официальной информации о прекращении поставок оружия Украине.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.