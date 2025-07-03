Об этом она сказала журналистам в Копенгагене, где находится по случаю начала председательства Дании в Совете ЕС, пишет Европейская правда.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что пауза в американской помощи является четким сигналом для Евросоюза — необходимо активизировать собственные усилия в поддержку Украины.

«Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей — не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне», — заявила президент Еврокомиссии.

Она отметила, что Европейский Союз уже предоставил Украине военную помощь на сумму около 50 миллиардов евро, включая поставки военного оборудования. Президент также подчеркнула, что Дания с первых дней полномасштабного вторжения демонстрирует пример эффективной поддержки — от артиллерии до истребителей F-16.

«Я же со своей стороны могу лишь рекомендовать сейчас воспользоваться инструментом SAFE. В его рамках доступны 150 миллиардов евро. Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы либо приобрести военное оборудование и передать его Украине, или инвестировать эти средства в чрезвычайно эффективную оборонную промышленность Украины», — призвала Урсула фон дер Ляйен.

Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.