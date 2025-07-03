ЕС усилит поддержку Украины в ответ на приостановление помощи США — фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен объявила о большей поддержке Украины со стороны Европы (Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после решения Соединенных Штатов временно прекратить поставки отдельных видов вооружения Украине, Европейский Союз должен усилить собственную поддержку Киева.
Об этом она сказала журналистам в Копенгагене, где находится по случаю начала председательства Дании в Совете ЕС, пишет Европейская правда.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что пауза в американской помощи является четким сигналом для Евросоюза — необходимо активизировать собственные усилия в поддержку Украины.
«Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей — не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне», — заявила президент Еврокомиссии.
Она отметила, что Европейский Союз уже предоставил Украине военную помощь на сумму около 50 миллиардов евро, включая поставки военного оборудования. Президент также подчеркнула, что Дания с первых дней полномасштабного вторжения демонстрирует пример эффективной поддержки — от артиллерии до истребителей F-16.
«Я же со своей стороны могу лишь рекомендовать сейчас воспользоваться инструментом SAFE. В его рамках доступны 150 миллиардов евро. Государства-члены могут использовать эти средства, чтобы либо приобрести военное оборудование и передать его Украине, или инвестировать эти средства в чрезвычайно эффективную оборонную промышленность Украины», — призвала Урсула фон дер Ляйен.
Прекращение помощи США Украине — главное — прекращение помощи США
1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.
2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.
МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.
Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.
Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.