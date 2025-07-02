«Сейчас не время для слабых решений». Сибига заявил, что Украина готова купить или взять в аренду перехватчики и системы ПВО

Министр иностранных дел Андрей Сибига в среду, 2 июля, заявил, что Украина готова купить или взять в аренду больше перехватчиков и систем ПВО. Так он отреагировал на заявления Белого дома о прекращении некоторой военной помощи Украине .

«Единственный способ заставить Россию прекратить войну — это усилить давление на Москву и укрепить обороноспособность Украины. Большое количество дронов, бомб и ракет, особенно баллистических, подтверждает насущную потребность в дальнейшем укреплении противовоздушной обороны Украины», — написал Сибига на своей странице в соцсети X.

Также глава МИД написал, что в июне Россия выпустила по мирным городам и общинам Украины более 330 ракет, в том числе почти 80 баллистических, а также более 5 тысяч боевых дронов и 5 тысяч управляемых авиабомб.

«Мы призываем к увеличению инвестиций в производство средств обороны в Украине, в частности перехватывающих дронов и систем ПВО. Украина активно работает над развитием собственного оборонного потенциала, но при нынешних масштабах российского террора мы нуждаемся в поддержке уже сейчас», — заявил Сибига.

По его словам, российские удары преимущественно направлены против гражданского населения — женщин, детей, а также по школам, больницам и жилым кварталам. По данным ООН, количество жертв среди гражданских в Украине за последние полгода выросло на 37%.

«Сейчас не время для слабых решений. Сейчас время продемонстрировать силу и послать Москве четкий сигнал», — считает глава МИД.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США сейчас выясняют детали по поставкам оборонной поддержки, в частности, ПВО, на всех рабочих уровнях.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.