Перед саммитом НАТО. Зеленский прибыл в Прагу и встретился президентом Павелом (обновлено) 6 июля, 19:55 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Владимир Зеленский после визита в Болгарию в четверг, 6 июля, отправится в Чехию и встретится с руководством страны. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Обновлено в 21:50. Зеленский встретился с чешским коллегой Петром Павелом в Праге.

Обновлено в 21:24. Президент Украины прибыл в Чехию.

Глава государства заявил, что встретится с чешским коллегой Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, главами Сената и Палаты депутатов парламента, членами правительства, парламента и журналистами.

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Главная тема визита — оборонная поддержка Украины, европейская и евроатлантическая интеграция и саммит НАТО в Вильнюсе, ситуация вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС, имплементация украинской формулы мира и восстановление Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский в ближайшее время может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

6 июля президент Украины прибыл с визитом в Болгарию. Он подписал с премьер-министром Николаем Денковым декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО и договорился активизировать оборонное сотрудничество.

11−12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором Украина хочет получить четкое приглашение к членству в Альянсе. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что формального приглашения для Украины на саммите не будет, но лидеры Альянса будут обсуждать, как «приблизить Украину к членству».