Зеленский заявил о договоренностях с Болгарией в оборонной сфере 6 июля, 16:36 Зеленский находится с рабочим визитом в Болгарию (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков договорились активизировать оборонной сотрудничество.

Об этом украинский президент сказал на пресс-конференции по итогам встречи во время своего рабочего визита в Софию.

«Мы договорились сегодня значительно активизировать сотрудничество оборонных ведомств и, в целом, в оборонном секторе. Будьте уверены: всем полезным опытом безопасности, приобретенным в этой войне, мы обязательно поделимся с партнерами, чтобы наша общая сила стала больше», — отметил Зеленский.

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Он добавил, что с Денковым они обсудили оборонную помощь Болгарии Украине и конкретные детали передачи текущего оборонного пакета.

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Зеленский также заявил, что он «пригласил компании Болгарии принять участие в восстановлении Украины, в частности, в восстановлении образовательной сферы».

Болгария готова присоединиться к сотрудничеству в экологическом направлении и в области цифровизации.

В четверг, 6 июля, Зеленский прибыл с визитом в Болгарию.

Изначально София не присоединилась к коалиции стран ЕС, принявших план по предоставлению миллиона 155 мм артиллерийских боеприпасов Украине.

Однако новый премьер Болгарии заявил, что будет помогать: министр обороны Тодор Тагарев заявил, что София не против присоединиться к инициативе, а 26 июня согласовали новый пакет военной помощи. В то же время, президент Румен Радев не поддерживает поставки боеприпасов.

