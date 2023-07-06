Зеленский завтра встретится с Эрдоганом — Вloomberg 6 июля, 15:29 Встреча Зеленского и Эрдогана во Львове 18 августа (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, сообщает турецкое издание Sabah и американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным СМИ, президенты Украины и Турции встретятся в Стамбуле в пятницу, 7 июля.

По данным Blomberg, лидеры стран обсудят зерновое соглашение.

Зерновая сделка действует до 18 июля. В МИД Украины ранее заявил, что РФ с вероятностью 99,9% выйдет из соглашения.

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Позже сообщалось, что Кабмин совместно с участниками зернового рынка разработал ряд альтернативных стратегий, которые позволят продолжить экспорт зерновых культур в случае прекращения работы зернового коридора.

6 июля Зеленский прибыл в Болгарию, где встретился с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Они обговорили вопросы безопасности, оборонную поддержку и оборонное сотрудничество.