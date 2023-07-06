Болгария подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО 6 июля, 17:13 Болгария официально поддержала членство Украины в НАТО (Фото:Igor Zhovkva / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, подписал с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым декларацию о евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в Facebook.

По его словам, Болгария стала 22-й страной, которая формализовала поддержку членства Украины в НАТО. В документе Болгария подтвердила, что членство Украины в Альянсе — единственный способ гарантировать достаточный уровень безопасности для Украины и всей евроатлантической семьи.



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София также приветствовала прогресс Украины на пути евроатлантической интеграции, подтвердила, что увеличит усилия по поддержке интеграции Украины в НАТО и имплементации стандартов Альянса, а также поддержала Совет Украина — НАТО.

Болгария подтвердила, что готова продолжать политическую и материальную поддержку Украине как в рамках НАТО, так и на двустороннем уровне, а также подтвердила готовность участвовать в восстановлении Украины после войны.



«До Вильнюсского саммита НАТО остаются считанные дни. Но работа продолжается — работаем с партнерами одновременно по нескольким трекам для обеспечения максимальной результативности саммита», — написал Жовква.

Президент Украины 6 июля находится с визитом в Болгарии. Он сообщил, что обсудил с болгарским премьером энергетическое сотрудничество и работу в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

11−12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором Украина хочет получить четкое приглашение к членству в Альянсе. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что формального приглашения для Украины на саммите не будет, но лидеры Альянса будут обсуждать, как «приблизить Украину к членству».