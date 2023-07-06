Зеленский прибыл с визитом в Болгарию

6 июля, 12:11
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию в четверг, 6 июля.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал, что проведет в Софии «основательные переговоры» с премьер-министром Николаем Денковым, встретится с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

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«Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира», — перечислил он темы, которые будет поднимать во время поездки.

Сначала Болгария не присоединилась к коалиции стран ЕС, принявших план по предоставлению миллиона 155 мм артиллерийских боеприпасов Украине. Однако новый заявил, что будет помогать: министр обороны Тодор Тагарев заявил, что София не против присоединиться к инициативе, а 26 июня согласовали новый пакет военной помощи. В то же время, президент Румен Радев не поддерживает поставки боеприпасов.

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Еще в январе Welt сообщала, что Болгария тайно поддерживала Киев в один из решающих периодов большой войны, развязанной Россией. По данным издания, в период с апреля по август 2022 София обеспечивала треть потребностей ВСУ в боеприпасах, а также до 40% танков и авто, которые использовались для нужд украинской армии, дизтопливом.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Болгария Владимир Зеленский Румен Радев

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