Протесты против закона о НАБУ и САП: Зеленский заявил, что «украинцы реагируют достойно»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 июля, считает, что важно то, что украинцы «достойно реагируют на все события», в частности относительно закона о НАБУ и САП .

«Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина — это люди, которые неравнодушны. Я благодарю всех, кто воюет ради нашего государства, кто работает ради Украины. Спасибо вам! Слава Украине!» — говорится в вечернем обращении Зеленского, опубликованном в четверг, 24 июля.

Зеленский также отметил, что текст законопроекта, который он внес в Верховную Раду, обсуждался с партнерами, с правоохранителями, а также с представителями НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что в Киеве и многих других украинских городах третий день продолжаются протесты против закона № 12414, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Протесты продолжились на следующий день, 23 июля.

Впоследствии Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.