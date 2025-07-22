«Мой отец погиб не за это». В Киеве, Львове, Одессе и других городах прошли протесты против скандального законопроекта по НАБУ и САП

Как сообщил корреспондент NV, в Киеве во время протеста люди кричали «Руки прочь от НАБУ», «Требуем вето» и «Позор». (Фото: Сергей Окунев/NV)

В Киеве и ряде других городов Украины 22 июля проходят акции протеста против принятия законопроекта № 12414 , который де-факто нивелирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Как сообщил корреспондент NV с места событий, в столице во время протеста люди кричали «Руки прочь от НАБУ», «Требуем вето» и «Позор».

Нардеп от партии Голос Ярослав Железняк также опубликовал фото с протестов у здания Театра имени Франко в Киеве вместе с некоторыми коллегами.

«Блин, зашел купить билеты в театр Франко, а тут такие очереди… что-то все кричат, требуют. Все еще и реформы обсуждают», — написал он в Telegram.

В киевском протесте также принял участие правозащитник и ветеран Маси Найем.

«Люди кричат „вето на закон“. На плакате написано: „Мой отец погиб не за это“», — написал он в Facebook.

Как позже сообщило Суспільне, протесты против законопроекта № 12414 состоялись в Одессе, Днепре и Львове.

Позже информацию об акции протеста подтвердил и львовский мэр Андрей Садовый.

«Львов, которому никогда не безразлично. Молодежь, которая дарит надежду», — написал он в соцсети Х.

Фото: x.com/AndriySadovyi

На акцию протеста также вышли в Ивано-Франковске, сообщила корреспондентка NV.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.