В Раде зарегистрировали новый законопроект Зеленского, который должен гарантировать независимость НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о расширении полномочий НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 24 июля, был зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, президентский законопроект возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.

Кроме того, по информации народного избранника, в законопроекте № 13533 есть своего рода предохранитель от «российского влияния» в НАБУ/САП.

Как значится в пояснительной записке документа, он имеет целью гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП, а также должен «обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства государства-агрессора».

Законопроект № 13533 содержит положения, направленные на закрепление статуса САП, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ, уточняется в пояснительной записке.

Также сообщается, что нормы законопроекта предлагают механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против сотрудников антикоррупционных органов.





Законопроект № 13533 вводит новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора РФ.

Кроме того, законопроект № 13533 предусматривает запрет досудебного расследования уголовного правонарушения, отнесенного к подследственности НАБУ другому органу досудебного расследования. Исключения предусмотрены только при наличии объективных обстоятельств, которые делают невозможным функционирование НАБУ или осуществление им досудебного расследования в условиях военного положения.

Как уточнил нардеп Железняк, законопроект предусматривает создание подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ. Украинская спецслужба обязана будет не реже одного раза в два года проводить полиграфологические исследования сотрудников этих ведомств, у которых есть допуск к государственной тайне — на предмет совершения ими действий в пользу РФ

Более того, первую проверку такого рода специалисты СБУ должны будут провести в течение полугода со дня вступления в силу данного документа № 13533, уточнил нардеп.

Как уточняется в пояснительно записке документа, законопроект должен будет гарантировать укрепление институциональной независимости НАБУ и САП, а также обеспечить надежную защиту их деятельности от влияния и вмешательства РФ

«Задачей законопроекта является обеспечение доверия общества и международного сообщества к нормативным подходам в регулировании осуществления и усиления эффективности, гарантий независимости антикоррупционной деятельности, обеспечения принципа неотвратимости наказания», — говорится в тексте.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

Со своей стороны, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».