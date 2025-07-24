«Хотим убедиться, что наши замечания учли». В Еврокомиссии приветствовали действия властей Украины по закону о НАБУ и САП
Как сообщили в Еврокомиссии, финансовая поддержка ЕС Киева зависит от прогресса, достигнутого Украиной в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления. (Фото: REUTERS/Yves Herman)
В Еврокомиссии приветствуют действия властей Украины по решению ситуации вокруг скандального закона № 12414 насчет САП и НАБУ — и при этом сотрудничают с Киевом, чтобы их замечания учитывались нужным образом.
Об этом заявил пресс-секретарь ЕС Стефан де Кеерсмакер во время общения с журналистами в Брюсселе 24 июля, сообщает итальянский телеканал Sky.TG24.
«Мы выразили свою озабоченность и опасения и увидели, что украинское правительство предприняло соответствующие действия. Мы приветствуем эти действия и сотрудничаем с ними (властями Украины — ред.). Мы хотим, чтобы проблемы, связанные с борьбой с коррупцией — а она чрезвычайно важна и для нас, и для Украины — были действительно решены должным образом», — сказал он.
Как добавил представитель ЕК по вопросам расширения Евросоюза Гийом Мерсье, Украина в борьбе с коррупцией «должна действительно получить сильную способность бороться с ней, а также иметь необходимые для этого независимые институты».
«Это наше послание, которое остается неизменным с начала обсуждений, и мы ожидаем, что все страны-кандидаты (на вступление в Евросоюз — реж.), включая Украину, будут придерживаться этих стандартов», — сказал он.
По словам Мерсье, финансовая поддержка Евросоюзом официального Киева зависит от прогресса, достигнутого Украиной в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления. «Поэтому мы выразили нашу серьезную озабоченность в связи с последними изменениями, которые были приняты», — подытожил он.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.
Со своей стороны, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».