Протестов никто не ожидал. Как теперь настроена Банковая и почему в парламенте царят «разочарование, озлобление и фрустрация» — анализ NV

25 июля, 01:16
NV Премиум
NV узнал, действительно ли власть готова вернуть независимость НАБУ и САП (Фото: Alamy via Reuters)

NV узнал, действительно ли власть готова вернуть независимость НАБУ и САП (Фото: Alamy via Reuters)

Автор: Наталья Роп, Елизавета Драбкина

Депутаты из команды президента и оппозиции рассказали NV, какие настроения царят во власти после бурных протестов против законопроекта № 12414, и как власть планирует исправлять ситуацию.

На фоне масштабных гражданских протестов против ограничения независимости антикоррупционных органов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже согласовал законопроект, который предусматривает «реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП».

По его словам, документ «гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства».

23 июля парламент ушел на каникулы и должен был бы вернуться к работе в 20-х числах августа, однако такая чрезвычайная ситуация требует быстрой реакции. Поэтому депутаты могут собраться для нейтрализации предыдущего закона о НАБУ и САП уже на следующей неделе.

NV попытался узнать, как власть будет выходить из тупика, в который сама попала, и действительно ли она готова вернуть независимость антикоррупционным органам.

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Офис генерального прокурора Офис президента Украины Владимир Зеленский Верховная Рада партия Слуга народа Партия Голос

