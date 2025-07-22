Зеленский подписал скандальный закон о НАБУ и САП (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект по поводу НАБУ и САП, причем информация о документе исчезала с сайта Рады и появилась вновь (Фото: NV)

Президент Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал скандальный законопроект № 12414 , который де-факто нивелирует независимость НАБУ и САП. Информация об этом исчезала с сайта Верховной Рады, но позже появилась вновь.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, в системе документооборота парламента и государственных органов СЕДО законопроект № 12414 еще в 23:00 по киевскому времени имел статус «подписано».



"У нас, как у депутатов, есть система документооборота Рады/госорганов. Называется СЕДО. Так вот, по ней статус закона стоит как «подписано» по состоянию на 23:00, то есть это точно было официальное действие", — написал он.

Сначала в карточке законопроекта значилась формулировка: «Возвращено с подписью президента Украины». Затем, спустя непродолжительное время, эта информация исчезла.

Затем в карточке законопроекта снова появился статус, что закон подписан президентом Зеленским.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП, и направил его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.